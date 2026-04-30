Santa Caterina | pedonalità serale e varchi elettronici in estate

Durante l’estate, l’area di Santa Caterina diventa pedonale in piazzetta dalle 19 alle 2, dal primo giugno al 30 settembre. Nelle stesse date, a Santa Maria al Bagno vengono attivati i varchi elettronici che regolano l’accesso tra le 21 e le 2. Queste misure sono state adottate per limitare il traffico e favorire la mobilità pedonale nelle zone interessate.

? Cosa sapere Santa Caterina: pedonale in piazzetta dalle 19 alle 2 tra 1 giugno e 30 settembre.. Varchi elettronici attivi a Santa Maria al Bagno dal 20 giugno dalle 21 alle 2.. Dal 1° giugno al 30 settembre, la piazzetta della marina di Santa Caterina, situata nell’anello viario che circonda l’area del parco giochi, diventerà un’isola pedonale nelle ore serali dalle 19 alle 2, estendendo il divieto di circolazione per auto e moto già previsto per il tratto tra la spiaggetta di via Emanuele Filiberto e il porticciolo di lungomare Verne. La decisione, che modifica i piani precedentemente delineati dalla giunta comunale lo scorso febbraio, nasce da un confronto diretto tra il sindaco Pippi Mellone, l’assessore al Turismo Cesare Dell’Angelo Custode e il consigliere con delega alla Polizia locale Gabriele Mangione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Caterina: pedonalità serale e varchi elettronici in estate Notizie correlate Leggi anche: Termoli: ZTL e pedonalità con telecamere e varchi Ztl, avviata la sperimentazione. Attivati i varchi elettroniciÈ partita ieri mattina, dopo mesi di attesa e polemiche, la nuova Ztl: è l’avvio ufficiale della sperimentazione che trasformerà la mobilità nel... Panoramica sull’argomento A Santa Caterina l’area pedonale estiva si allarga, ma solo di sera dalle 19 alle 2Come annunciato nei mesi scorsi la piazzetta della marina di Santa Caterina, compresa nell’anello viario attorno al parco giochi, diventerà interamente isola pedonale ma non più dalle 17. La Ztl delle ... lecceprima.it Piazzetta Santa Caterina pedonale dalle ore 19 alle 2 (non più dalle 17)NARDO' (Lecce) - Come già annunciato, piazzetta Santa Caterina (l’anello viario attorno al parco giochi) diventerà interamente pedonale da giugno asettembre ... corrieresalentino.it