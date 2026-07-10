Le aziende cinesi stanno recuperando terreno nel settore dell'intelligenza artificiale, accelerando le attività e riducendo i tempi di sviluppo. In risposta, le imprese statunitensi hanno ridotto il vantaggio temporale a sei mesi per alcune tecnologie. Questa modifica si inserisce in un contesto di crescente attenzione e preoccupazione riguardo alla competizione internazionale nel campo dell’IA, con le autorità che monitorano attentamente i progressi e le strategie adottate dalle società coinvolte.

La corsa all' intelligenza artificiale sta entrando in una nuova fase e negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per il rapido recupero delle aziende cinesi. Le principali società americane del settore sostengono infatti che alcuni concorrenti di Pechino stiano sfruttando tecniche di copia per ridurre il divario tecnologico e sviluppare modelli sempre più competitivi. Secondo i big della Silicon Valley c’è il forte rischio che una situazione del genere possa mettere in discussione il vantaggio costruito negli ultimi anni dagli Usa e di avere conseguenze non solo economiche, ma anche strategiche in campi come la cybersicurezza, la ricerca farmaceutica e la Difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vantaggio ridotto a sei mesi": cosa c'è dietro all'allarme nella Silicon Valley

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