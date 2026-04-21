Real Madrid – Alaves 2-1 | il vantaggio del Barça nella Liga è ridotto a sei

Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’Alaves, riducendo a sei punti il vantaggio del Barcellona in classifica. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai padroni di casa, che hanno segnato due reti contro una degli avversari. Con questo risultato, il margine tra le due squadre si è accorciato, mantenendo vivo il confronto per la leadership della Liga.

2026-04-21 23:37:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Real Madrid ha ridotto a sei punti il??vantaggio del Barcellona in testa alla Liga vincendo 2-1 sull’Alaves. Con il Real Madrid in campo prima dello scontro del Barcellona contro il Celta Vigo mercoledì, i Blancos hanno avuto la possibilità di esercitare una certa pressione sui campioni in carica. E non hanno commesso errori nel cogliere l’occasione contro gli ospiti in pericolo di retrocessione. Un tiro deviato di Kylian Mbappe nel primo tempo ha portato il Real in vantaggio, prima che Vinicius Junior gli desse il comando con una freccia dalla distanza.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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