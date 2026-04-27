Brescia | Platone nella Silicon Valley
A Brescia, la libreria Florville e il Circolo Tucidide organizzano un nuovo evento nel ciclo di incontri intitolato Il Dissenso della Civiltà. La serie prevede conferenze, dibattiti e lezioni che si svolgono regolarmente. La prossima iniziativa si inserisce in questa programmazione e offrirà approfondimenti su vari temi legati alla cultura e alla società.
La libreria Florville e il Circolo Tucidide annunciano un nuovo appuntamento del ciclo di incontri Il Dissenso della Civiltà - Conferenze, dibattiti, lezioni magistrali. Platone nella Silicon Valley. Filosofia dell'intelligenza artificiale con Simone Regazzoni. Sabato 16 aprile, alle 2o a Palazzo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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