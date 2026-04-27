Brescia | Platone nella Silicon Valley

A Brescia, la libreria Florville e il Circolo Tucidide organizzano un nuovo evento nel ciclo di incontri intitolato Il Dissenso della Civiltà. La serie prevede conferenze, dibattiti e lezioni che si svolgono regolarmente. La prossima iniziativa si inserisce in questa programmazione e offrirà approfondimenti su vari temi legati alla cultura e alla società.