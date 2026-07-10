Il sottosegretario ai Trasporti ha dichiarato che al momento non ci sono condizioni per un accordo con il leader di Futuro Nazionale. La comunicazione è arrivata durante una conferenza stampa nella sede regionale di un partito politico, alla presenza di altri rappresentanti. La dichiarazione si riferisce a un possibile accordo con la figura politica menzionata, ma attualmente non ci sono le basi per procedere. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito.

“Vannacci? Al momento non ci sono minimamente i presupposti per un accordo”. A dirlo il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, parlando del leader di Futuro Nazionale, oggi in conferenza stampa assieme al coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, Fulvio Martusciello, nella sede regionale del partito a Napoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci, sottosegretario Ferrante (FI): "Al momento non ci sono i presupposti per un accordo"

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