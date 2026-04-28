Rocchi e Buonfiglio hanno affermato che al momento non ci sono le condizioni per un intervento commissariale sulla federcalcio. Secondo le dichiarazioni, non si ravvisano motivi che giustifichino questa misura. La questione riguarda l’assenza di elementi che possano giustificare un intervento dall’esterno nell’amministrazione della federazione calcistica italiana. Le loro parole sono arrivate in un momento di discussione pubblica sul tema.

Non ci sono i presupposti per un eventuale commissariamento della Figc. Lo ha fatto sapere il presidente del Coni Luciano Buonfiglio in seguito all’inchiesta avviata dalla Procura di Milano sul caso arbitri che ha coinvolto il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi indagati. “Sono fiero ma anche orgoglioso di rappresentare tutti gli organismi sportivi, quindi federazioni e discipline associate, Enti di promozione e anche le benemerite. Al tempo stesso come li rappresento e cerco di sostenerli devo anche monitorare. Ma questo non vuol dire essere sceriffo. E non vuol dire nemmeno che io mi lascio influenzare da destra o da sinistra o da chi vuole parlare al posto mio, non esiste”, ha detto Buonfiglio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rocchi, Buonfiglio: “Commissariamento Figc? Non ci sono presupposti”

Notizie correlate

Buonfiglio categorico: «Commissariamento FIGC? Non ci sono i presupposti! Io eletto per far rispettare le regole»Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I...

Buonfiglio: “Ho ricevuto pressioni per commissariare la Figc, ma non c’erano i presupposti per farlo”Il presidente del Coni: "Il commissariamento avviene in 3 casi: mancata approvazione del bilancio, gravi illeciti amministrativi, economici e fiscali...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Bufera Rocchi, Abodi contro la Figc: Ci saranno conseguenze. Torna l'ombra del commissariamento; Caso Rocchi, possibile il commissariamento della Figc? Ecco cosa dicono le norme; Il commissariamento della Figc: Abodi lo invoca, la serie A lo respinge: perché serve un intervento dall'alto; Repubblica - Caso Rocchi, ora Abodi e Lotito spingono per il commissariamento FIGC. Elezioni a rischio? Spunta anche il nome di Carraro.

Il catenaccio federale di Buonfiglio: La Figc non si può commissariare, ma c’è chi parla al mio posto…Il presidente del Coni non fa lo sceriffo, e in passato quando c'era da commissariare l'ho fatto. Ma stavolta non ci sono i presupposti ... dire.it

Il presidente del Coni: Non mi lascerò influenzare, la FIGC non sarà commissariataLe parole di Buonfiglio che ha risposto a chi ritiene sia da commissiare FIGC dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali e il caso Rocchi ... fcinter1908.it

NO AL COMMISSARIAMENTO DELLA FIGC Lo chiarisce Luciano Buonfiglio, il quale in merito al caos che ha travolto la classe arbitrale italiana afferma: "Il presidente del CONI ha il compito di monitorare, ma questo non vuol dire fare lo sceriffo né che mi la - facebook.com facebook

️ #Buonfiglio chiude all'ipotesi commissariamento della #Figc: "Non ci sono i presupposti" x.com