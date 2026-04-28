Buonfiglio chiude al commissariamento | Non ci sono presupposti Io devo far rispettare le regole

Il sindaco ha annunciato che non ci sono i presupposti per un commissariamento e ha ribadito che il suo ruolo è quello di far rispettare le regole. Ha dichiarato che il suo compito principale è mantenere l’ordine e l’applicazione delle norme vigenti senza interventi esterni. La posizione è stata comunicata in risposta a possibili interventi dall’alto, precisando che le decisioni devono essere prese all’interno delle competenze stabilite dalla legge.

di Francesco Spagnolo Buonfiglio chiude al commissariamento sottolineando che il suo compito deve rispettare le regole. Ecco le parole del presidente del Coni. Il clima istituzionale intorno al calcio italiano resta incandescente, ma la posizione dei vertici sportivi appare ferma. Luciano Buonfiglio, in qualità di presidente del CONI, è intervenuto per fare chiarezza sulle recenti tensioni che hanno colpito la Federcalcio, scaturite dall’inchiesta della Procura di Milano sul settore arbitrale.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Nonostante la pressione mediatica e le speculazioni su un possibile intervento drastico, Buonfiglio ha spento sul nascere l’ipotesi di una gestione esterna della Federazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buonfiglio chiude al commissariamento: «Non ci sono presupposti. Io devo far rispettare le regole» Notizie correlate Buonfiglio categorico: «Commissariamento FIGC? Non ci sono i presupposti! Io eletto per far rispettare le regole»Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I... Leggi anche: Rocchi, Buonfiglio: “Commissariamento Figc? Non ci sono presupposti” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il commissariamento della Figc: Abodi lo invoca, la serie A lo respinge: perché serve un intervento dall'alto; Ripartire da zero: il Governo pressa il Coni e punta al commissariamento. Buonfiglio frena, Giunta divisa; Scandalo arbitri: Figc più vicina al commissariamento?; Buonfiglio Commissariamento Figc? Dovrei preoccuparmi anche di qualcun altro. Buonfiglio chiude all'ipotesi commissariamento della Figc: Non ci sono i presuppostiROMA - Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, è tornato sul tema del commissariamento della Federcalcio italiana, chiudendo all'ipotesi: Non mi lascio influenzare da destra o da sinistra o da chi v ... corrieredellosport.it Buonfiglio: 'Nessun commissariamento per la Figc, mancano i presupposti'Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha categoricamente escluso l'ipotesi di un commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc). La sua decisione, espressa in una dichiarazione ... it.blastingnews.com #Buonfiglio chiude all'ipotesi commissariamento della #Figc: "Non ci sono i presupposti" x.com NO AL COMMISSARIAMENTO DELLA FIGC Lo chiarisce Luciano Buonfiglio, il quale in merito al caos che ha travolto la classe arbitrale italiana afferma: "Il presidente del CONI ha il compito di monitorare, ma questo non vuol dire fare lo sceriffo né che mi la - facebook.com facebook