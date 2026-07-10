Il 10 luglio 2026, nel Vangelo, Gesù invita a essere semplici e prudenti. Don Luigi Maria Epicoco sottolinea che il primo ostacolo da superare è interno, nel cuore di ciascuno. La riflessione si concentra sull’importanza di riconoscere e affrontare le paure e i dubbi personali, prima di agire all’esterno. Non ci sono riferimenti a eventi o persone specifiche, solo un invito a un’introspezione per affrontare le sfide quotidiane.

Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sull’invito di Gesù a essere semplici e prudenti, ricordando che il primo nemico da affrontare è dentro il nostro cuore. Gesù invia i discepoli come pecore tra i lupi, invitandoli a essere prudenti e semplici, a confidare nello Spirito Santo durante le persecuzioni e a perseverare fino alla salvezza. In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:«Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 10 luglio 2026: il primo lupo che dobbiamo vincere è dentro di noi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 luglio 2026 - Non siete voi a parlare... (Mt 10,16-23) -

Notizie e thread social correlati

Vangelo del 23 aprile 2026: la redenzione non è solo Dio che ci salva, ma noi che ci lasciamo salvare da Lui.Il Vangelo di oggi, 23 aprile 2026, invita a riflettere su un aspetto della redenzione che coinvolge anche il nostro ruolo.

Vangelo 6 luglio 2026: il dolore è l’occasione per ricordarci che Gesù è il Figlio di DioNel Vangelo del 6 luglio 2026 si evidenzia come il dolore possa portare a riconoscere Gesù come il Figlio di Dio.

Argomenti più discussi: don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 10 luglio 2026 -; Venerdì 24 luglio 2026 | don Alessandro Noseda commenta il Vangelo del giorno; fra Stefano M. Bordignon - Commento al Vangelo del 10 luglio 2026 -; Vescovi filippini con la serie tv 'The Chosen' per la diffusione del Vangelo.

Un piccolo pezzo di Vangelo•XIV Settimana del Tempo Ordinario #TempoOrdinario #VangelodelGiorno #MessaDelGiorno - X x.com

Il Massacro di Chekka (arabo: ????? ???) è avvenuto il 5 luglio 1976, quando i combattenti del Movimento Nazionale Palestinese e Libanese uccisero circa 200 persone nelle città cristiane di Chekka e Hamat durante la Guerra Civile Libanese. reddit