Vangelo del 10 luglio 2026 | il primo lupo che dobbiamo vincere è dentro di noi
Il 10 luglio 2026, nel Vangelo, Gesù invita a essere semplici e prudenti. Don Luigi Maria Epicoco sottolinea che il primo ostacolo da superare è interno, nel cuore di ciascuno. La riflessione si concentra sull’importanza di riconoscere e affrontare le paure e i dubbi personali, prima di agire all’esterno. Non ci sono riferimenti a eventi o persone specifiche, solo un invito a un’introspezione per affrontare le sfide quotidiane.
Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sull’invito di Gesù a essere semplici e prudenti, ricordando che il primo nemico da affrontare è dentro il nostro cuore. Gesù invia i discepoli come pecore tra i lupi, invitandoli a essere prudenti e semplici, a confidare nello Spirito Santo durante le persecuzioni e a perseverare fino alla salvezza. In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli:«Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
10 luglio 2026 - Non siete voi a parlare... (Mt 10,16-23) -
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