Il Vangelo di oggi, 23 aprile 2026, invita a riflettere su un aspetto della redenzione che coinvolge anche il nostro ruolo. La giornata si apre con una meditazione guidata da don Luigi Maria Epicoco, incentrata su un passo della III settimana di Pasqua. La riflessione si concentra sulla relazione tra l'azione divina e la nostra disponibilità a lasciarci salvare. È un momento di ascolto e di consapevolezza sulla dimensione personale della fede.

Meditiamo il Vangelo di questo giovedì della III settimana di Pasqua, 23 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Gesù rivela che nessuno può arrivare a Lui senza essere attirato dal Padre. Chi ascolta Dio e ha fede, ottiene la vita eterna. Il Signore spiega di essere il pane vivo disceso dal cielo: «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». In quel tempo, disse Gesù alla folla: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 23 aprile 2026: la redenzione non è solo Dio che ci salva, ma noi che ci lasciamo salvare da Lui.

23 aprile 2026 - Io sono il pane vivo... (Gv 6,44-51) - Mangiare

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