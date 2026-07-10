Gli Stati Uniti stanno sviluppando una valuta digitale emessa da un ente pubblico, mentre la Cina si concentra sulle criptovalute private. Le due nazioni hanno adottato approcci diversi per le valute digitali, con gli USA che puntano a un’emissione ufficiale e la Cina che favorisce le monete create da privati. Queste scelte rappresentano strategie opposte nel campo delle valute digitali, senza indicazioni di un percorso condiviso al momento.

Da una parte una nuova valuta digitale emessa da un’autorità pubblica. Dall’altra criptovalute rilasciate da privati. Anche per le monete del futuro Cina e Stati Uniti sembrano aver scelto due strade alternative, e per il momento inconciliabili. Il terreno di questa nuova rivalità è quelle delle monete digitali, che promettono di rendere i pagamenti, anche internazionali, più efficienti e veloci. Aprendo nuove opportunità sia per chi è favorevole allo sviluppo di strumenti meno regolamentati sia per chi cerca di emanciparsi da un sistema finanziario, basato sul dollaro, che offre alle capitali occidentali un’arma, quella delle sanzioni, usata con frequenza sempre maggiore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Valute digitali, le strategie opposte di Usa e Cina

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