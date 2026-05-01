Massimo Cacciari commenta le recenti strategie adottate dall’ex presidente degli Stati Uniti, soffermandosi sui rapporti con Iran, Cina e Russia. Secondo l’analisi, l’Europa mostra una certa inerzia che potrebbe portare alla marginalizzazione nei nuovi equilibri geopolitici globali. La discussione si focalizza sulle mosse americane e sul ruolo che il Vecchio Continente rischia di perdere in un quadro internazionale in rapido cambiamento.

? Cosa sapere Massimo Cacciari analizza le strategie di Trump tra Iran, Cina e Russia.. L'inerzia europea rischia di marginalizzare il continente nei nuovi equilibri geopolitici mondiali.. Massimo Cacciari analizza le strategie di Trump verso l’Iran e la gestione del conflitto in Ucraina, evidenziando l’inerzia dell’Europa e le possibili mediazioni tra Stati Uniti, Cina e Russia. Dalle sedi dove si discute di politica internazionale, emerge un quadro complesso che vede il filosofo Massimo Cacciari spiegare le dinamiche che muovono Washington. Secondo l’analista, le azioni di Donald Trump non rappresentano una rottura improvvisa con la tradizione diplomatica americana, ma seguono logiche consolidate da oltre un secolo e mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cacciari: le strategie di Trump tra Cina, Russia e l’inerzia europea

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