Le valute digitali e il lancio di nuove piattaforme di pagamento stanno portando a un cambiamento nei sistemi finanziari internazionali. In particolare, l’introduzione del digital yuan ha suscitato attenzione come possibile alternativa al dollaro. Questa evoluzione si inserisce in un quadro di tensioni tra paesi che cercano di ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense, segnando una fase più concreta nel processo di “de-dollarizzazione”.

La guerra finanziaria entra nella fase infrastrutturale. Per anni il dibattito sulla “de-dollarizzazione” è stato raccontato come una sfida simbolica al primato americano. In realtà, dietro la retorica dei BRICS, si muove qualcosa di più pragmatico e meno spettacolare: non la costruzione di una moneta capace di sostituire il dollaro, ma la creazione di una rete alternativa di pagamenti, clearing e regolamento finanziario. La partita non riguarda soltanto quale valuta venga usata, ma chi controlli le infrastrutture che permettono agli Stati di commerciare, finanziare progetti, trasferire capitali e sopravvivere alle sanzioni. Il punto centrale è spesso frainteso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - BricsPay, valute digitali, Yuan: dove cova la rivolta contro re dollaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il dollaro australiano tra le valute più performantiIl dollaro australiano si è distinto tra le valute più performanti nel 2026, grazie a un avvio molto positivo.

Mosca emette titoli di Stato in yuan: l’asse con Pechino sfida il dollaroMosca ha emesso titoli di Stato denominati in yuan, segnando un passo nella collaborazione finanziaria con Pechino.

Si parla di: BRICS, valuta digitale comune e sfida al dollaro.

Valute digitali, solo la Fed dice no. Quasi tutte le altre banche centrali globali sono al lavoro sulle CbdcIl 91% delle banche centrali lavora a valute digitali, gli USA un'eccezione con Trump. Le CBDC all'ingrosso sono più avanzate di quelle retail, ma i lavori variano. L'euro digitale procede: indagine ... milanofinanza.it

Valute digitali: i dubbi delle banche centraliIn parte questo rallentamento nella corsa allo sviluppo di valute digitali era atteso: oltre il 90% delle banche centrali mondiali è ora impegnato in progetti di studio (70% circa) o in test-pilota ... ilsole24ore.com