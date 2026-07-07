Chi è Valter Lavitola l'imprenditore ex giornalista presunto mandante dell'attentato a Ranucci

Valter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista, è stato indagato come mandante di un attentato avvenuto contro un giornalista televisivo. La sua carriera comprende attività nel settore dell'editoria e numerose vicende giudiziarie. L'inchiesta si concentra sulla presunta responsabilità di Lavitola nell'ordine di esecuzione dell'attentato. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle indagini o sui soggetti coinvolti.

Valter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha una carriera come imprenditore, faccendiere ed ex giornalista-editore non nuova a vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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