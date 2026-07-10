Valerio trovato agonizzante davanti alla porta di casa a Paliano e morto in ospedale | disposta l'autopsia

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 25 anni è stato trovato in condizioni critiche davanti alla porta di casa a Paliano. Soccorso dall'ambulanza, è stato portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte. La polizia ha avviato le indagini senza ancora comunicare eventuali sviluppi.

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Valerio Saccucci, 25 anni, è stato trovato agonizzante ieri mattina davanti alla porta di casa a Paliano. Soccorso con l'ambulanza, è morto in ospedale. Sul caso indaga la Procura, disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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