Paliano trovato agonizzante davanti casa | Valerio muore a 25 anni
Valerio Saccucci, 25 anni, è deceduto dopo essere stato trovato agonizzante davanti alla propria casa a Paliano. La scoperta è avvenuta ieri sera, quando le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma il giovane è morto poco dopo. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del suo stato e della sua morte. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulla dinamica dell’accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un evento tragico ha sconvolto la comunità di Paliano, dove Valerio Saccucci, 25 anni, è morto dopo essere stato trovato in gravissime condizioni davanti all’abitazione della propria famiglia. Il giovane viveva nel centro storico del paese. La drammatica scoperta è avvenuta in via Porta San Paolo, nelle prime ore della giornata. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stata la madre a trovare il figlio riverso a terra nei pressi di casa e a chiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi. I soccorsi e il trasferimento in ospedale. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il giovane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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