Paliano trovato agonizzante davanti casa | Valerio muore a 25 anni

Notizia in breve

Valerio Saccucci, 25 anni, è deceduto dopo essere stato trovato agonizzante davanti alla propria casa a Paliano. La scoperta è avvenuta ieri sera, quando le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma il giovane è morto poco dopo. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del suo stato e della sua morte. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulla dinamica dell’accaduto.