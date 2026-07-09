Un giovane di 25 anni è stato trovato in fin di vita davanti alla propria abitazione e successivamente è morto. La madre ha scoperto il ragazzo in condizioni critiche davanti alla casa in una cittadina della provincia di Frosinone. L’autopsia ha fornito elementi che chiariscono le cause del decesso. La ricostruzione dettagliata delle circostanze è in corso, mentre la salma è stata affidata alle autorità competenti per ulteriori accertamenti.

Il giovane di 25 anni è stato trovato in fin di vita dalla madre davanti all’abitazione di famiglia a Paliano. Una tragedia ha sconvolto Paliano, in provincia di Frosinone, dove un giovane di 25 anni, Valerio Saccucci, è morto dopo essere stato trovato in fin di vita davanti alla casa di famiglia. A fare la drammatica scoperta, nelle prime ore della mattina, è stata la madre, che uscendo dall’abitazione lo ha visto riverso a terra e ha immediatamente lanciato l’allarme. Nonostante la disperata corsa in ospedale e i tentativi dei medici di salvarlo, il ragazzo è deceduto poco dopo. Ora saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a fare piena luce sulle cause della morte, ancora avvolte dal mistero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Paliano, Valerio Saccucci trovato morto davanti casa: la svolta arriva dall’autopsia

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