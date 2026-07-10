Il ministro dell'Istruzione e del Merito ha partecipato oggi a Parigi a due incontri promossi dall’Unesco, il Transforming Education Summit +4 e l’High-Level Steering Committee SDG4. Durante l’evento, ha affermato che l’Italia rappresenta un esempio di partecipazione studentesca. La sua presenza ha coinvolto rappresentanti di vari paesi e ha riguardato le priorità dell’istruzione internazionale oltre il 2030.

Oggi a Parigi il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha preso parte ai lavori del Transforming Education Summit +4 e dell’High-Level Steering Committee SDG4, promossi dall’Unesco per definire le priorità dell'agenda internazionale dell'istruzione oltre il 2030. Nel corso della riunione del Comitato Direttivo di Alto Livello, il Ministro è intervenuto nel dibattito dedicato alle priorità per rafforzare la resilienza dei sistemi educativi, ribadendo l'impegno dell'Italia per una scuola capace di coniugare qualità, innovazione e valorizzazione del merito, anche nell'ambito della cooperazione internazionale. La missione ha rappresentato anche un importante riconoscimento del modello italiano di partecipazione studentesca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Valditara all'Unesco: "Italia esempio di partecipazione studentesca"

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