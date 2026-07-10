L’aeroporto di West Palm Beach, in Florida, è stato ufficialmente rinominato in onore di Donald Trump dalla Federal Aviation Administration. La decisione è stata comunicata dall’ente che si occupa di aviazione civile negli Stati Uniti. La modifica riguarda la denominazione dell’aeroporto, che ora porta il nome dell’ex presidente. La cerimonia di intitolazione non è stata pubblicamente annunciata.

L’aeroporto di West Palm Beach, in Florida, è stato intitolato al presidente Donald Trump dalla Federal Aviation Administration (FAA), l’ente per l’aviazione civile degli Stati Uniti. È la prima volta che uno scalo aereo viene ribattezzato con il nome di un presidente statunitense in carica. La decisione segue l’emanazione di una norma, firmata quest’anno dal governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, e successivamente approvata dalla FAA. “È una giornata davvero memorabile. Grazie a tutti”, ha commentato l’inquilino della Casa bianca sul suo social Truth. “Presto questo diventerà uno degli aeroporti più grandi e spettacolari del mondo!”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Usa: l’aeroporto di Palm Beach, in Florida, è stato ribattezzato in onore di Donald Trump

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Aeropuerto de Palm Beach cambia de nombre a Donald Trump

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