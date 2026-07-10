Il presidente degli Stati Uniti ha ribattezzato l’aeroporto di Palm Beach con il suo nome. La decisione segue le precedenti iniziative di inserire il proprio nome e la propria immagine negli spazi pubblici. L’operazione è stata confermata da fonti ufficiali, senza commenti ufficiali da parte dell’amministrazione. L’aeroporto, ora ufficialmente intitolato al presidente, continuerà a operare come prima. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali modifiche o motivazioni ufficiali.

Sembra una storia già sentita quella che sta coinvolgendo l’aeroporto di Palm Beach, in Florida. L’interesse del presidente degli Stati Uniti nell’inserire il proprio nome e la propria immagine negli spazi pubblici, infatti, continua. Prima con il John F. Kennedy Center, diventando poi Trump-Kennedy Center (e ritornato al suo nome originale ), adesso con l’aeroporto diventato President Donald J. Trump International. L’aeroporto di Palm Beach cambia nome: quanto è costato a Trump?. L’aeroporto in questione, situato nella Floria meridionale, ha ufficialmente cambiato il suo nome giovedì. Adesso sono in corso i lavori necessari rimuovere tutte le insegne precedenti e inserire nel nuove. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Florida, il presidente degli USA ribattezza l’aeroporto di Palm Beach dandogli il suo nome

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