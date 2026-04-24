Florida lo zoo di Palm Beach dà il benvenuto a un cucciolo di koala

Lo zoo di Palm Beach, in Florida, ha annunciato la nascita della sua prima cucciola di koala. La nascita è avvenuta recentemente e, sabato, sarà inaugurato un nuovo habitat ristrutturato dedicato ai marsupiali. La struttura ospiterà ora i mammiferi e sarà accessibile al pubblico. La nascita rappresenta un evento significativo per il parco, che si sta preparando a mostrare i nuovi spazi ai visitatori.

Lo zoo di Palm Beach, in Florida, ha dato il benvenuto alla sua prima cucciola di koala e sabato inaugurerà un habitat appena ristrutturato per i mammiferi marsupiali. Amarylis Celestina, responsabile dei koala della struttura, ha spiegato che la nascita è fondamentale per la diversità genetica negli Stati Uniti. Il cucciolo, nato a settembre, sta iniziando a uscire dal marsupio della madre. Nel frattempo, i koala godono di un habitat rinnovato con più vegetazione e luce naturale. I cambiamenti mirano a ricreare l’ambiente australiano e a favorire i comportamenti naturali dei koala. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Florida, lo zoo di Palm Beach dà il benvenuto a un cucciolo di koala Notizie correlate Leggi anche: Fine dei giochi a Palm Beach: Apple TV cancella Palm Royale dopo due stagioni Operazione “Palm beach” da 3 milioni di euro, bagno di lusso in arrivo in VersiliaMarina Di Pietrasanta (Lucca), 13 marzo 2026 – È considerato il più grande affare portato a termine a Marina di Pietrasanta dopo il Twiga beach, e... Panoramica sull’argomento Si parla di: Dipartimento della Guerra nel caos per i licenziamenti di Hegseth. Florida, lo zoo di Palm Beach dà il benvenuto a un cucciolo di koala(LaPresse) Lo zoo di Palm Beach, in Florida, ha dato il benvenuto alla sua prima cucciola di koala e sabato inaugurerà un habitat ... stream24.ilsole24ore.com Florida, un cucciolo di koala nel marsupio della mammaQuesto è il primo piccolo che abbiamo mai avuto nella storia del Palm Beach Zoo, ha detto una dei responsabili ... msn.com