Usa 4 Stati chiedono a Meta una multa record di 1.400 miliardi di dollari

Quattro stati americani hanno richiesto a Meta il pagamento di una multa complessiva di 1.400 miliardi di dollari, circa 1.200 miliardi di euro. La richiesta si riferisce a accuse di sfruttamento di minori sui social network gestiti dall’azienda. La cifra rappresenta una delle sanzioni più alte mai richieste in ambito legale contro una società tecnologica negli Stati Uniti. La richiesta è stata presentata in relazione a presunte violazioni di normative sulla tutela dei minori.

Informazioni chiave – Quattro stati americani chiedono a Meta il pagamento di sanzioni per un totale di 1.400 miliardi di dollari (circa 1.200 miliardi di euro) per il presunto sfruttamento di minori. – I querelanti sostengono che Meta abbia progettato piattaforme che creano dipendenza, nascondendo al contempo i rischi al pubblico. – Questo caso si inserisce in una più ampia battaglia legale tra i giganti della tecnologia in merito alle conseguenze della crisi di salute mentale tra i giovani. Meta ha rivelato in un recente documento depositato in tribunale che quattro stati americani – New Jersey, Kentucky, Colorado e California – stanno chiedendo multe senza precedenti per un totale di 1. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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