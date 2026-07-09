Meta a processo negli Usa per i social ai minori | quattro Stati chiedono una sanzione da 1400 miliardi
Quattro stati negli Stati Uniti hanno avviato un procedimento legale contro Meta, chiedendo una sanzione di 1.400 miliardi di dollari. L'azione legale riguarda l'impatto di Facebook e Instagram sulla salute mentale dei minori. Le cause si concentrano sui presunti effetti dannosi delle piattaforme sui giovani utenti. Il procedimento legale si inserisce in un contesto di indagini e discussioni legali più ampie sulle responsabilità delle aziende tecnologiche.
Le aule di tribunale americane si preparano a ospitare un contenzioso legale dalle proporzioni storiche. Al centro del dibattito ci sono gli effetti di Facebook e Instagram sulla salute mentale dei più giovani. Stando ai documenti processuali visionati e riportati dall’agenzia Reuters, dal quotidiano The Independent e dal network Fox Business, quattro Stati americani hanno formalizzato una richiesta di risarcimento che sfiora l’intero valore di mercato di Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg. California, Colorado, Kentucky e New Jersey chiedono infatti a Meta il pagamento di sanzioni per 1400 miliardi di dollari. Qual è il motivo? I procuratori accusano la società di aver progettato le proprie piattaforme con il preciso intento di creare dipendenza nei giovani utenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Meta and YouTube found liable in social media addiction trial
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