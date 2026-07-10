Urbano Cairo la doppia profezia su Meloni e Vannacci | Italia stravolta?

Un giornalista ha affermato che l’Italia potrebbe essere molto diversa, secondo due sue previsioni. Ha commentato che il presidente del Consiglio avrebbe realizzato solo il 30% delle sue promesse in politica, rispetto alle imprese. Ha anche parlato di un generale e di altri esponenti politici, senza fare nomi, e ha espresso giudizi diretti e senza filtri.

Berlusconi, Vannacci, Meloni, Draghi, Salis, Ranucci. Urbano Cairo, intervistato dal Foglio, parla di tutti. E lo fa senza peli sulla lingua. Partendo dal Cavaliere, dice: "Era un visionario, ma in politica ha realizzato solo il trenta per cento di quello che ha realizzato con le sue imprese". E sul figlio: "Pier Silvio in politica? Mi dicono che legge la scaletta, che studia tutto a tavolino, ma non basta. Io ho appena finito una conferenza stampa, ne ho fatta un'altra a margine, e adesso parlo con il Foglio. Si deve abbracciare la gente, improvvisare. Non credo sia nello spirito di Pier Silvio ". Si passa poi al leader di Futuro Nazionale: "Può arrivare al dieci per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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