Palinsesti La7 Urbano Cairo | Noi anti Meloni? Non facciamo sconti al Governo Per Sciarelli porte aperte Per la prima volta la serie tv Sky su Mussolini Arriva la piattaforma digitale La7 Play

Il presidente di Cairo Communication ha presentato i palinsesti di La7, sottolineando che la rete non farà sconti al governo e che le porte sono aperte per la conduttrice di un programma storico. È stata annunciata per la prima volta una serie tv su Mussolini trasmessa da Sky. È stata inoltre annunciata l’attivazione della piattaforma digitale La7 Play. La nuova stagione di La7 si intitola “La 7 Sempre con voi”.

“La 7 Sempre con voi” è il claim della nuova stagione della Rete. Il presidente di Cairo Communication e ad di RCS MediaGroup Urbano Cairo ha incontrato la stampa in un hotel del centro di Milano per presentare i palinsesti. Dopo il debutto di La7 Cinema, nuovo Canale sul 29 del digitale terrestre, la prossima stagione segna un altro passaggio: arriva La7 Play, la nuova piattaforma digitale che permetterà di seguire sempre e ovunque i contenuti del network, affiancandoli a nuove produzioni originali. Come ha sottolineato Cairo “la stagione appena conclusa ha segnato i migliori ascolti di sempre: il totale giorno (07.0002.00) si attesta infatti al 5,0% (+3%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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