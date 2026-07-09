La7 ha sempre trasmesso programmi che affrontano temi legati all’attualità nazionale, secondo quanto dichiarato dall’editore. Egli ha affermato che la rete non ha mai evitato di criticare i governi e che, nel tempo, ha ricevuto numerose telefonate da rappresentanti di vari schieramenti politici. Attualmente, La7 ospita diversi protagonisti del panorama politico e sociale, senza preferenze partigiane.

" La7 non ha mai fatto sconti ai governi. Da quando sono editore ho ricevuto costantemente telefonate da chi governava. Oggi La7 ha programmi che hanno attenzione a quello che avviene nel Paese e vogliamo ospitare tutti i protagonisti. Ne ho parlato con Mentana. Quando è arrivato a La7 nel 2010 la situazione non era molto diversa da oggi. La rete aveva un atteggiamento critico anche allora. Ora non hai più Lerner e Santoro, ma non mi pare che ci siano pericolosi bolscevichi. Noi siamo una rete apertissima a dare voce a tutti". Urbano Cairo risponde così alla domanda di un giornalista che, in occasione della presentazione dei palinsesti a Milano, aveva chiesto al patron se La7 fosse una rete anti-Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Urbano Cairo, la surreale risposta: "La7 una rete anti-Meloni?"

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