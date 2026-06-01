Un creator ha raccontato di ricevere quotidianamente circa dieci messaggi con foto intime e tentativi di videochiamate con il pene scoperto. Ha riferito che tra i mittenti ci sono persone note nel mondo dello spettacolo, che si sentono autorizzate a inviare questi contenuti. L’uomo si è detto in pericolo e ha evidenziato il ripetersi di questi comportamenti molesti.

“Tutti i giorni mi arrivano una decina di ca**i in chat, messaggi disgustosi, tentativi di videochiamata . In mezzo a questi ci sono persone famose, persone della tv che si sentono in diritto di mandarti queste cose in quanto famosi”. È lo sfogo di Gianpaolo Grammatico, creator da oltre 124mila follower su TikTok. Il giovane denuncia pubblicamente le molestie ricevute online ma anche dal vivo da parte di uomini. A mandargli foto non richieste sarebbero state anche ragazze, ma puntualizza: “Un paio di tette ogni tanto, sinceramente apprezzo pure”, a differenza di quel che gli arriva dal pubblico maschile. “Non sto dicendo che tutti i gay sono... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Uomini della tv mi mandano foto intime in chat e mi videochiamano con il ca**o di fuori . Mi sento in pericolo”: lo sfogo del creator Gianpaolo Grammatico

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