Cosimo Dadorante, noto per aver corteggiato Tina Cipollari a Uomini e Donne, ha annunciato di aver trovato l’amore al di fuori del programma. L’uomo ha condiviso la notizia sui social, aggiungendo commenti critici sulla conduttrice del dating show. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli della relazione o sulle sue dichiarazioni. La Cipollari, invece, non ha commentato pubblicamente la vicenda.

Cosimo Dadorante è stato il principale corteggiatore di Tina Cipollari durante la breve ed esilarante esperienza della donna in qualità di tronista di Uomini e Donne. Tra i due si era venuta a creare una splendida amicizia, che divertiva molto i telespettatori. In più occasioni fu detto che il tutto fosse puro spettacolo e che non ci fosse nulla di reale nella loro “frequentazione”. Dopo il programma, però, i due si concessero qualche incontro, dando modo ai telespettatori di fantasticare su un possibile avvicinamento tra di loro. In realtà, però, si trattò solamente di incontri amichevoli. A distanza di un anno dalla fine del Trono di Tina Cipollari, Cosimo ha ritrovato l’amore lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cosimo Dadorante trova l’amore fuori da UeD e lancia stoccate a Tina Cipollari FOTO

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