Una figura coinvolta nelle indagini sulla Uno Bianca afferma che il crimine presso l’armeria rappresenta il punto centrale delle azioni del gruppo. In un’intervista, ha dichiarato di aver mantenuto la speranza di scoprire la verità giudiziaria, anche dopo 35 anni, nonostante le oscillazioni nel corso del tempo. Ha anche sottolineato che le persone uccise meritano di conoscere la verità.

"Nel corso di questi 35 anni è oscillata, ma io non ho mai perso la speranza". Quella di arrivare alla verità giudiziaria più profonda. Perché "i nostri morti, più che di targhe, hanno bisogno proprio di questo: verità". Lucio Verlicchi, marito di Licia Ansaloni, trucidata assieme a Pietro Capolungo nell’armeria di via Volturno dalla banda della Uno Bianca nel 1991, parla alla luce dell’intervista rilasciata da Roberto Savi (da dietro le sbarre del carcere di Bollate) a ’Belve’. "Credere alle parole di un ergastolano? Sta alla gente decidere se fidarsi poco o niente. Io un minimo di credibilità, probabilmente, gliela darei. Alla fine, sono parole che già aveva detto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verlicchi sulla Uno Bianca: "Il delitto in armeria fulcro del loro operato. I morti meritano la verità"

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