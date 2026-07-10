Università | Bernini Mur ‘Laurea honoris causa a Del Vecchio premia la generosità’

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'università ha conferito una laurea honoris causa a un imprenditore. La cerimonia ha evidenziato come l'imprenditore abbia mostrato generosità e una visione di futuro che va oltre il proprio interesse. Durante il discorso, si è sottolineato come abbia condiviso il proprio privilegio e considerato il suo ruolo come punto di partenza. La decisione di assegnare il riconoscimento si basa sulla percezione di questa prospettiva.

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“Ciò che apprezzo e che definisce il senso di questa laurea è la visione di futuro di un giovane imprenditore che non guarda alla sua idea di impresa e di Paese in modo egoistico, ma che include, condivide e considera il proprio privilegio come un punto di partenza”. È il commento del ministro all’Università e alla Ricerca, Annamaria Bernini, presente al conferimento della Laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio, presso il Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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