È stata conferita una laurea honoris causa a un noto imprenditore. Un riconoscimento che celebra l’insieme di innovazione tecnologica, visione industriale e impegno sociale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti accademici e del mondo delle imprese, sottolineando l’importanza di un percorso che unisce sviluppo e responsabilità. La decisione è stata motivata dall’idea di un futuro sostenibile e avanzato.

di Giulia Prosperetti ROMA Un percorso nel quale visione industriale, innovazione tecnologica e responsabilità sociale trovano una direzione comune. Conferendo ieri, nella Sala degli Svizzeri di Villa Mondragone, alla presenza dei ministri Anna Maria Bernini e Orazio Schillaci, la laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha voluto premiare il giovane imprenditore per "aver promosso attraverso la Fondazione Onesight Essilor Luxottica Italia, da lui presieduta, campagne di prevenzione della vista rivolte alle categorie più fragili, fornendo un contributo strutturale alla riduzione delle disuguaglianze, al rafforzamento del capitale umano e alla promozione di un sistema di welfare più inclusivo e sostenibile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Laurea honoris causa a Del Vecchio. Bernini: "Premiata l’idea di futuro"

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