Un riconoscimento honoris causa è stato conferito a Leonardo Maria Del Vecchio presso l'Università di Tor Vergata, con una motivazione che sottolinea una visione di futuro inclusiva e condivisa. La ministra ha commentato che tale riconoscimento potrà ispirare i giovani. La cerimonia ha evidenziato un percorso che integra aspetti di industrializzazione, innovazione tecnologica e responsabilità sociale, con una direzione unitaria.

Roma, 9 luglio 2026 – Un percorso nel quale visione industriale, innovazione tecnologica e responsabilità sociale hanno trovato una direzione comune. Conferendo, nella Sala degli Svizzeri del Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone, alla presenza dei ministri Anna Maria Bernini e Orazio Schillaci, la laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha voluto premiare il giovane imprenditore per “aver promosso attraverso la Fondazione Onesight Essilor Luxottica Italia, da lui presieduta, campagne di prevenzione della vista rivolte... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leonardo Maria Del Vecchio, laurea honoris causa a Tor Vergata: “Visione di futuro inclusiva e condivisa”. La ministra Bernini: “Ispirerà i ragazzi”

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