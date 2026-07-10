Ungheria Magyar | in arrivo miliardi di finanziamenti dell’UE

I ministri delle finanze dell’UE hanno approvato all’unanimità il piano di ripresa e resilienza dell’Ungheria, che prevede l’arrivo di miliardi di euro di finanziamenti europei. La decisione conferma l’autorizzazione per l’erogazione di queste risorse, che erano state promesse e ora sono state formalmente approvate. La somma prevista rappresenta una parte significativa degli aiuti previsti dal pacchetto di sostegno economico dell’Unione.

“I miliardi di finanziamenti dell’UE arriveranno finalmente. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo realizzato. Il Piano di Ripresa e Resilienza dell’Ungheria per l’UE ha appena ricevuto l’approvazione unanime dei ministri delle finanze dell’UE. Questo rimuove l’ultimo ostacolo per sbloccare fino a 10 miliardi di euro in fondi dell’UE. Molti non credevano che fosse possibile. Molti pensavano che fosse impossibile. Fidesz ha cercato di ostacolarlo, mentre noi abbiamo lavorato instancabilmente per tre mesi e lo abbiamo realizzato. The billions in EU funding will finally arrive. We promised, and we delivered. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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