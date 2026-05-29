L’UE ha sbloccato 16,4 miliardi di euro all’Ungheria dopo aver approvato le riforme di Budapest. Per ricevere i fondi, il governo ungherese deve presentare entro il 31 agosto nuove riforme sulle autorità anticorruzione e garantire la loro autonomia. La Commissione europea ha confermato che le misure adottate soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio dei fondi. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali modifiche future o ulteriori condizioni.

? Punti chiave Come potrà Magyar garantire l'autonomia delle nuove autorità anticorruzione?. Quali riforme concrete deve presentare Budapest entro il 31 agosto?. Perché la Commissione ha separato questi fondi dai negoziati con l'Ucraina?. Chi gestirà concretamente il recupero dei beni sottratti illegalmente in Ungheria?.? In Breve 12,9 miliardi in garanzie e 3,5 miliardi in prestiti per Budapest. 10 miliardi NextGenerationEU, 4,2 miliardi coesione e 2,2 miliardi Erasmus. Revisione piano ripresa entro prossima settimana e scadenza obiettivi 31 agosto. Rilascio di 2.200 trafficanti di esseri umani sotto l'amministrazione Orbán.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, sbloccati 16,4 miliardi: l’UE risponde alle riforme di Magyar

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