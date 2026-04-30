Lunedì, un rappresentante ungherese si è presentato a Bruxelles per un incontro con i funzionari dell’Unione Europea, ma non ha adottato un atteggiamento remissivo. La visita ha attirato l’attenzione, considerando le tensioni tra il governo ungherese e le istituzioni comunitarie, che sono state più volte oggetto di discussione pubblica. La presenza di questa figura non ha comportato un cambio di rotta nelle posizioni di Budapest, che ha mantenuto un tono critico nei confronti delle politiche europee.

Pagare moneta, vedere cammello. Chi si aspettava che l’Ungheria polemica e ribelle verso la Ue diventasse, con Peter Magyar, un agnellino docile e fedele, deve evidentemente ricredersi. Non ancora insediato ma forte di un successo elettorale che gli ha consegnato una super-maggioranza di oltre i due terzi del Parlamento in coda a un voto che ha visto la maggiore partecipazione popolare dalla caduta del comunismo nel 1989, Magyar è sì corso a Bruxelles ma con le idee piuttosto chiare. Prima ha incontrato Ursula von der Leyen con la quale, al di là degli inevitabili discorsi sui “valori condivisi” e la “casa comune europea”, si è parlato soprattutto di soldi.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Ungheria e la UE: Magyar torna a Bruxelles ma non si presenta disarmato

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