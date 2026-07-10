Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina in una strada principale. L’impatto ha coinvolto due veicoli, uno dei quali è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si svolgevano le operazioni di rimozione dei mezzi e i rilievi delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta ferita.

Negli ultimi mesi la vita di Cecilia Rodriguez ha preso una direzione nuova e totalizzante. Da quando è diventata mamma della piccola Clarita, nata nell’ottobre del 2025 dall’amore con il marito Ignazio Moser, la showgirl argentina racconta spesso sui social la quotidianità di questa fase, tra momenti in casa, sorrisi e una serenità che i fan seguono giorno dopo giorno. In questo racconto pubblico, Cecilia non ha mai nascosto quanto conti per lei la presenza della famiglia. Più volte ha spiegato quanto il supporto dei genitori sia importante nella crescita della bambina e quanto si senta fortunata ad avere accanto nonni affettuosi e presenti. Proprio durante una recente sessione di domande e risposte su Instagram, una domanda ha riportato alla luce un episodio che aveva scosso tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una tragedia”. Cecilia Rodriguez, l’annuncio sui social da brividi

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