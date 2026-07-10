Una donna è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto ieri sera in una via urbana. La vittima aveva 35 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarla, è deceduta poco dopo. La polizia ha sequestrato il veicolo coinvolto e ascoltato alcuni testimoni. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Negli ultimi mesi la vita di Cecilia Rodriguez ha assunto un ritmo completamente diverso. La showgirl argentina, diventata mamma della piccola Clarita nell’ottobre 2025 dal matrimonio con Ignazio Moser, ha iniziato a raccontare con maggiore continuità alcuni passaggi della sua quotidianità, alternando momenti privati e aggiornamenti condivisi con il pubblico attraverso i social. La maternità, come lei stessa ha spesso mostrato nel tempo, ha portato una nuova centralità alla dimensione familiare. Nelle sue comunicazioni emerge con frequenza l’importanza di una rete affettiva stabile, soprattutto nei primi mesi di vita della bambina, quando la presenza di figure di riferimento può risultare determinante per l’organizzazione della routine e per l’equilibrio emotivo dei genitori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Una tragedia”. Cecilia Rodriguez, la notizia sulla famiglia arriva direttamente da lei

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