Belen Rodriguez è stata criticata sui social da una sorella, che ha commentato: “Non è giusto”. La cantante e showgirl è al centro di discussioni online, anche per il ricovero che ha suscitato preoccupazione tra fan e addetti ai lavori. La polemica riguarda anche la famiglia, con commenti che si sono moltiplicati nelle ultime ore. La situazione ha alimentato l’attenzione mediatica sulla sua vita privata.

Da ore il nome di Belen Rodriguez continua a occupare le discussioni sui social, non solo per il ricovero che ha fatto preoccupare fan e addetti ai lavori, ma anche per tutto quello che si è creato attorno alla sua famiglia. Dopo il ritorno a casa della showgirl argentina, infatti, migliaia di utenti hanno iniziato a interrogarsi su chi fosse davvero accanto a lei in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. E nel mirino di molti è finita soprattutto sua sorella, Cecilia Rodriguez. Nelle ore in cui si parlava del ricovero di Belen a Milano e della presenza di Stefano De Martino accanto a lei in ospedale, alcuni utenti hanno notato che Cecilia continuava a pubblicare storie social considerate da qualcuno troppo leggere rispetto alla situazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “E intanto la sorella…”. Belen Rodriguez, critiche a Cecilia sui social: “Non è giusto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“È per lei…”. Belen Rodriguez, il gesto della sorella CeciliaDopo ore di preoccupazione e numerosi commenti sui social, è arrivata una comunicazione che riguarda Belén Rodríguez.

Belén Rodríguez, la notte più difficile: il ricovero al Policlinico, il sostegno della sorella Cecilia e di Stefano De Martino e «i crolli emotivi che possono attraversare chiunque»Una notte di tensione nel cuore di Brera, con il ricovero in ospedale di una nota personaggio.

Temi più discussi: Belen Rodriguez ricoverata in ospedale, l’ex marito Stefano De Martino al suo fianco; Belen è stata dimessa dall’ospedale. La versione dei pompieri: Si esprimeva a monosillabi ed era chiusa in bagno; Come sta Belén Rodríguez: il malore, l'ospedale, la depressione e le voci sull'Isola dei Famosi; Belen dimessa dall'ospedale dopo il malore: come sta e il gesto della sorella Cecilia sui social.

Belén Rodriguez dalla paura al ritorno a casa, Stefano De Martino e la sorella Cecilia al suo fianco: È in buone condizioniLe urla alle 4 di notte, la casa a soqquadro, gli oggetti in frantumi: la ricostruzione dell’emergenza sanitaria. La showgirl 41enne dimessa dal Policlinico. C’è il sospetto che fosse lei al volante d ... ilgiorno.it

Belen dimessa dall’ospedale dopo il malore: come sta e il gesto della sorella Cecilia sui socialBelen Rodriguez dimessa dall'ospedale dopo il malore: come sta la conduttrice. Intanto la sorella Cecilia torna sui social. donnaglamour.it