una sorella per amica

Sul set di Quasi Grazia, si racconta la vita della scrittrice sarda in occasione del centenario del Nobel per la letteratura. Sul palco di L’amica geniale, viene adattata in serie TV la saga di Elena Ferrante. Nel frattempo, si sono svolti eventi legati a Portobello e 1994, con focus rispettivamente sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora e sull’ascesa politica di Berlusconi.

Dal set di Quasi Grazia, che racconta la vita di Grazia Deledda a 100 anni esatti dal Nobel per la letteratura, al palco cinematografico de L’amica geniale, che ha tradotto in una serie televisiva la saga di Elena Ferrante, passando per Portobello e 1994, incentrate rispettivamente sulla vicenda di Enzo Tortora e l’ascesa di Berlusconi. Nella valigia di Irene Maiorino c’è un pezzo importante di storia italiana. "Ma io vedo anche un fil rouge napoletano", confessa scherzando. Già, perché tra i tanti ruoli da lei interpretati ci sono pure quello di Teresa nella seconda stagione di Gomorra e della dottoressa Susy Penna ne I bastardi di Pizzofalcone, ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La sorella GEMELLA di SOFÌ

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Conoscevo un tizio che è andato in vacanza con una sua amica da 1000 anni, mi diceva figurati per me è una SORELLA, è fidanzata da tanto, il suo tipo è mio amico da anni e non è geloso e niente, tornato dal viaggio disperato perché erano ubriachi e han - X x.com