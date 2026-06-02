L’attrice premio Oscar ha annunciato la morte della sorella maggiore, anch’essa attrice. Curtis ha ricordato la sorella come la sua prima amica e confidente. La notizia è stata condivisa sui social network, senza ulteriori dettagli sulle cause della scomparsa. La famiglia dell’attrice ha confermato la perdita senza specificare altre informazioni. La morte della sorella avviene a pochi mesi dalla sua ultima apparizione pubblica.

Kelly, proprio come la sorella, era un’attrice: le più celebri interpretazioni nel film cult Una Poltrona per due, datato 1983, poi nell’horror italiano La setta scritto e prodotto da Dario Argento nel 1991, e infine nella serie tv Sentinel, a metà degli anni Novanta. «Era orgogliosa delle sue radici danesi e della sua discendenza ebraico-ungherese ed era una patriota americana profondamente devota», ha aggiungo Jamie, Oscar due anni fa come migliore attrice non protagonista. «Sarà ricordata per la sua affettuosa generosità, le sue opinioni forti, la sua inesauribile curiosità, il suo stile unico». «E per i suoi biscotti natalizi a mezzaluna alle mandorle e zucchero a velo, grazie ai quali era conosciuta come Zia Cookie», ha rivelato ancora sfogliando l’album dei ricordi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jamie Lee Curtis, l’addio alla sorella Kelly: «La mia prima amica, confidente per la vita»

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Kelly Curtis LAST MOMENTS With Family And Sister

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