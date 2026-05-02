A San Donaci, un uomo di 50 anni è morto ieri pomeriggio a causa di un infarto mentre si recava a un appuntamento con un amico. Dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa del fratello, una delle sorelle è deceduta poco dopo, mentre un’altra è stata ricoverata in ospedale per un grave malore. La sequenza di eventi ha sconvolto la famiglia e la comunità locale.

Angelo, 50 anni, aveva appuntamento con un amico ieri pomeriggio per un caffè. Colto da infarto mentre stava andando all’incontro è stato colto da un infarto ed è morto. Accaduto a San Donaci dove l’accaduto è stato a conoscenza praticamente di tutti nel volgere di breve tempo. Lo ha saputo anche la sorella 62enne del deceduto e per questo è stata colta da infarto ed è morta sul colpo. Un’altra sorella ancora, saputo di queste disgrazie in serie, è stata colpita da infarto: in gravi condizioni è stata trasportata all’ospedale “Perrino” di Brindisi dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. L'articolo San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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