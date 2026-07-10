Al reparto di pediatria del “Perrino” di Brindisi, 402 bambini malati hanno frequentato regolarmente la scuola durante l’ultimo anno. La “Scuola in ospedale - Sio” organizza lezioni per i piccoli ricoverati, permettendo loro di seguire le lezioni come se fosse una classe normale. I bambini stanno sui banchi, nonostante la malattia, per continuare il percorso scolastico senza interruzioni.

Quando ammalarsi non è un problema per l’istruzione. Al reparto di pediatria del “Perrino” di Brindisi la "Scuola in ospedale - Sio" ha accolto nell’ultimo anno 402 piccoli pazienti. Sono stati presentati oggi i risultati del progetto promosso dall’Asl di Brindisi, dall’Ufficio scolastico regionale e dall’istituto comprensivo “Cappuccini”. Un modello di inclusione e continuità didattica che unisce diritto alla salute e all'istruzione e si struttura come un presidio scolastico a tutti gli effetti. «La Scuola in ospedale - ha tenuto a precisare la dirigente del comprensivo “Cappuccini”, Rosetta Carlino - è un percorso istituzionale formale e pianificato, contrassegnato da tre codici meccanografici identificativi di una sede scolastica di titolarità docente. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Una scuola in ospedale: al «Perrino» di Brindisi 402 bambini sui banchi nonostante la malattia. «Così garantiamo loro una vita più normale»

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