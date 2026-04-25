A Brindisi, nella giornata del 23 aprile, si è verificata una rissa all’interno dell’ospedale Perrino, durante la quale una donna incinta è stata colpita da un gomito. L’incidente è avvenuto in un contesto di tensione tra alcuni presenti, senza ulteriori dettagli su eventuali coinvolgimenti o motivazioni. La donna, colpita durante il parapiglia, ha subito un trauma e sono state avviate le procedure di soccorso.

? Cosa sapere Brindisi, 23 aprile: donna incinta colpita da un gomito durante rissa all'ospedale Perrino.. I due uomini coinvolti nel diverbio per privilegi sanitari sono stati denunciati.. Una donna in stato di gravidanza è stata colpita da un colpo di gomito durante una violenta lite scoppiata il 23 aprile presso l’ospedale Perrino di Brindisi, mentre attendeva di effettuare un tracciato nelle sale dell’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia. Il brutale episodio si è consumato tra il pronto soccorso e la zona dedicata alle visite ginecologiche, trasformando un momento di attesa medica in un conflitto fisico. La scintilla del diverbio è scaturita tra due uomini che si sono accusati a vicenda di voler ottenere trattamenti preferenziali o favoritismi nell’assistenza sanitaria rivolta alle rispettive compagne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi, rissa al Perrino: colpita una donna incinta per un privilegio

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