Una rinascita erotica senza violenza

Da internazionale.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sondaggio francese condotto dall’Ifop per Joyclub indica che la sessualità moderna potrebbe avere difficoltà a riconoscere il pieno piacere. I risultati mostrano una percezione diffusa di insoddisfazione o di difficoltà nel raggiungere il piacere durante i rapporti. La ricerca si concentra sulla relazione tra comportamento sessuale e soddisfazione personale, evidenziando possibili limiti o problematiche che coinvolgono le pratiche e le aspettative attuali.

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La sessualità contemporanea ha un problema con il piacere? Sembra suggerirlo un sondaggio francese pubblicato il mese scorso (realizzato dall’Ifop per Joyclub). Avvertenza, i contenuti che seguono potrebbero urtare gli animi sensibili: il 71 per cento delle intervistate di età inferiore ai trentacinque anni (e il 39 per cento dei maschi della stessa età) ha già ricevuto schiaffi sulle natiche durante i rapporti sessuali; il 61 per cento si è già fatto schiaffeggiare, graffiare, mordere o tirare i capelli (tra gli uomini, il 43 per cento); il 44 per cento è già stato legato con corde o manette, il 37 per cento è già stato strangolato o imbavagliato dal proprio partner (si scende al 23 per cento tra gli uomini). 🔗 Leggi su Internazionale.it

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