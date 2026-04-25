Una Jacaranda contro la violenza | un albero simbolo di bellezza forza e rinascita

Nella mattinata di ieri, nella zona di via Mennitti nel lungomare est, è stata piantata una Jacaranda mimosifolia. L’iniziativa segue un’analoga attività realizzata l’anno scorso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi. La pianta è stata collocata in un’aiuola pubblica come simbolo di bellezza, forza e rinascita, con l’obiettivo di rappresentare un messaggio contro la violenza.

BRINDISI - Nella tarda mattinata di ieri (24 aprile 2026), in continuità con un’analoga iniziativa inaugurata l’anno scorso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi, nell’aiuola di Via Mennitti - lungomare est, è stata messa a dimora la “Jacaranda mimosifolia”, simbolo di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Video. Forza e bellezza della natura nella rinascita del FiumelatteCon il ritorno della primavera è rinato, in tutto il suo fascino e la sua potenza, il Fiumelatte. “Aspettando Penelope” di Carnieletto: la forza di «una bellezza divina» contro l’isteria del politicamente correttoSe c’è una donna che rappresenta il fascino della femminilità, quella è proprio Penelope. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pari Opportunità, messa a dimora una Jacaranda mimosifolia; Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026; A Brindisi la presentazione del Quaderno Navigare il futuro dellOsservatorio sulle Città; 25 APRILE: COLDIRETTI PUGLIA, FUGA IN CAMPAGNA PER 10MILA PUGLIESI IN AGRITURISMO. +++BRINDISI, COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, MESSA A DIMORA UNA JACARANDA MIMOSIFOLIA, SIMBOLO DI BELLEZZA, FORZA E RINASCITA DELLE DONNE+++ Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, in continuità con un'analoga - facebook.com facebook