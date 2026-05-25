Nika Komadina ha pubblicato il brano “Donna Viva”, una canzone che affronta il tema della violenza sulle donne. Il testo parla di una donna che cerca di ricostruirsi dopo aver subito violenza, mantenendo la propria dignità e libertà. La canzone descrive il percorso di rinascita e di resistenza, con un messaggio di speranza e di riscatto. Non vengono forniti dettagli sulla produzione o su eventuali collaborazioni.

«Raccogliendo quel che resta della sola volontà di tornare donna viva, con la propria dignità.» Una donna che fugge da un amore trasformato in paura, che prova a ricostruirsi senza lasciarsi definire dalla violenza subita. È questa l’immagine al centro di “Donna Viva”, il nuovo singolo della cantante e dottoressa italo-croata Nika Komadina, scritto da Rodolfo Vitale, prodotto da kavakava e pubblicato in Croazia nel 2024. Un brano che arriva ora anche in Italia portando con sé una riflessione profonda sulla violenza di genere, scegliendo di spostare il racconto dalla cronaca alla persona, dalla vittima alla possibilità concreta di tornare a vivere. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Nika Komadina pubblica “Donna Viva”: una canzone contro la violenza sulle donne tra dignità, libertà e rinascita

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