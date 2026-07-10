una nuova gestione per la discoteca giradischi

La gestione della discoteca Giradischi, situata in viale Baccarini a Faenza, è passata a una società che gestisce le Acque Minerali di Imola. La sala, situata sopra al circolo degli impiegati, era stata gestita per sedici anni da Manuel Calderoni, che aveva rinnovato la programmazione e gli eventi con il nome di Giradischi Club.

Cambia la gestione del Giradischi, la storica discoteca di viale Baccarini a Faenza, acquisita dalla società che gestisce le Acque Minerali di Imola. La sala da ballo sopra al circolo degli impiegati da sedici anni era gestita da Manuel Calderoni, il quale è riuscito a innovarne programmazione ed eventi con il nome di Giradischi Club. Una storia di sedici anni giunta ai titoli di coda tra metà giugno e l’inizio di luglio, quando è stato formalizzato l’atto di compravendita tra la Manuel’s House Srl, cedente, e la società Al Parco Srl, che gestisce le ‘Acque’ di via Kennedy a Imola. "Ciao a tutti. Dopo 16 fantastici anni, è arrivato il momento di salutarci – ha scritto Calderoni in un post su Facebook –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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