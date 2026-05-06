Negli ultimi anni si osserva un aumento dell’interesse per i giradischi e i dischi in vinile, con molti giovani che riscoprono questa modalità di ascolto. Le persone acquistano e collezionano album in formato fisico, preferendo il suono analogico rispetto a quello digitale. Questo fenomeno si traduce in negozi specializzati che registrano un incremento delle vendite e in eventi dedicati al vinile, che attirano appassionati di tutte le età.

C’è un gesto che, più di altri, racconta il desiderio contemporaneo di rallentare: scegliere un disco, sfilarlo dalla custodia, appoggiarlo sul piatto e abbassare la puntina. In un tempo dominato dalla velocità dello streaming e dall’ascolto frammentato, il ritorno del vinile non è soltanto una tendenza di mercato. È il segnale di un diverso modo di vivere la musica, più fisico, più intimo, più consapevole. Non è un caso che il Record Store Day 2026 abbia riportato al centro proprio questo fenomeno. I numeri del Report FIMI 2026 raccontano infatti un’Italia sempre più vicina al fascino del supporto analogico: nel 2025 il vinile ha generato 54,8 milioni di dollari di ricavi, con una crescita del +24% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il ritorno del vinile: perché i giradischi stanno conquistando una nuova generazione

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