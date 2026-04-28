Matitone la mensa riapre con una nuova gestione

La mensa nel complesso del Matitone, l’edificio che ospita gli uffici comunali, ha ripreso a funzionare con una nuova gestione. Dopo un periodo di chiusura, il servizio di ristorazione è stato riattivato e ora torna a essere disponibile per i dipendenti e i visitatori. La riapertura segna il ritorno delle attività di ristorazione all’interno dell’edificio, che rappresenta uno dei principali centri amministrativi della città.

Riparte ufficialmente il servizio di ristorazione all'interno del Matitone, il cuore direzionale del Comune di Genova. Da mercoledì 29 aprile i locali della mensa riapriranno le porte ai dipendenti comunali e all'ampio bacino d'utenza del Terminal Traghetti, con un orario continuato dalle 7.30.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Rinnovato nel look e nella gestione: in via Galilei il bar riapre con una nuova vesteL'Effè Cafè di via Galilei cambia look e si rinnova grazie all'ingresso di una nuova titolare. Leggi anche: Riapre il Sottomarinogiallo con la nuova gestione Tutti gli aggiornamenti Mensa del Matitone, accordo raggiunto: fine lavori il 31 marzo, salvi i 9 dipendentiGenova – Lavori di ristrutturazione conclusi il 31 marzo, lavoratori garantiti: fumata bianca per la spinosa situazione della mensa del Matitone, a San Benigno, chiusa da inizio anno e sulla ... ilsecoloxix.it Riapre il centro cottura della mensa: l'Asl revoca la sospensioneIl consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino rende noto che è stato notificato in queste ore il provvedimento con il quale l'Asl di Benevento-Servizio igiene degli alimenti e della ... ilmattino.it