L’assessorato alle Politiche sociali ha stanziato 10.000 euro per l’acquisto di una nuova sede destinata all’associazione che supporta i padri separati. L’obiettivo è aumentare i posti di accoglienza e ampliare gli spazi di ascolto e assistenza. L’intervento mira a rafforzare il servizio, consentendo di accogliere più persone e offrire un sostegno più strutturato. La nuova sede sarà dedicata a garantire un punto di riferimento stabile per chi si trova in questa condizione.

Più posti di accoglienza e nuovi spazi per implementare la capacità di sostegno in favore dei padri separati. L’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune rinsalda il proprio sostegno in favore dell’Associazione Mai da Soli, realtà del terzo settore che da 13 anni si occupa di assistere gli uomini che vivono situazioni di difficoltà, psicologiche ma anche economiche, a seguito di un allontanamento familiare. Una condizione di estrema fragilità a cui l’associazione, con il sostegno del Comune di Ferrara, dà risposta innanzitutto nella casa di viale Alfonso I d’Este, dotata di 7 posti letto. Una casa che, grazie ad un contributo di 10mila euro dell’assessorato e alla collaborazione tra l’amministrazione e il sodalizio del presidente Stefano Ferrari, sarà ampliata e troverà una nuova collocazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una nuova casa per l’associazione: "Contributo di diecimila euro per non lasciare nessuno da solo"

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