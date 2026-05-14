Ispezione in una casa di riposo | scattano denunce e sanzioni per diecimila euro

Durante un'ispezione in una casa di riposo tra Cammarata e San Giovanni Gemini, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a denunce e sanzioni per un totale di diecimila euro. L'intervento, finalizzato a verificare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, ha evidenziato problemi riscontrati durante il controllo. Le autorità hanno adottato provvedimenti in base alle violazioni riscontrate.

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Un controllo mirato alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ha fatto accendere i riflettori su una casa di riposo situata tra Cammarata e San Giovanni Gemini. I militari del nucleo Ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento, insieme ai carabinieri della stazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lite in strada e ubriachezza molesta: scattano denunce e sanzioniNell’ambito della più ampia e quotidiana attività di controllo del territorio, la polizia di stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino... Lavoro "in nero" a Terni e Orvieto: sospesa un’impresa e circa diecimila euro di sanzioniNei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Terni, in collaborazione con il personale del locale Ispettorato... Temi più discussi: Ispezione in una casa di riposo: scattano denunce e sanzioni per diecimila euro; Gravina di Catania, controlli in una casa di riposo: denunciata la responsabile; Violazioni sanitarie e amministrative in una casa di riposo di Gravina: denunciata la responsabile; Gravina di Catania, controlli in una casa di riposo: denunciata la responsabile per irregolarità igienico?sanitarie e amministrative -. Interessante analisi di #sequi la casa bianca comprende di essersi avvicinata troppo ad una dinamica di escalation potenzialmente fuori controllo è una ritirata tattica mascherata da apertura diplomatica.. la coercizione si trasforma in proposta negoziale.. #la x.com Irregolarità in una casa di riposo di Gravina di Catania: denunciata la responsabileL’ ispezione igienico-sanitaria ha fatto emergere numerose irregolarità riguardanti la struttura. Scatta inoltre una denuncia nei confronti della responsabile, una 56enne residente a San Pietro ... newsicilia.it DENISE PIPITONE, ISPEZIONE IN CASA DI ANNA CORONA/ Ricerche nel pozzo e…Caso Denise Pipitone: carabinieri e Scientifica nella casa di Anna Corona, 7 ore di perquisizione dopo una segnalazione macabra Nuovi importanti aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone. Come vi ... ilsussidiario.net