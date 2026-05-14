Ispezione in una casa di riposo | scattano denunce e sanzioni per diecimila euro
Durante un'ispezione in una casa di riposo tra Cammarata e San Giovanni Gemini, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato a denunce e sanzioni per un totale di diecimila euro. L'intervento, finalizzato a verificare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, ha evidenziato problemi riscontrati durante il controllo. Le autorità hanno adottato provvedimenti in base alle violazioni riscontrate.
Un controllo mirato alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ha fatto accendere i riflettori su una casa di riposo situata tra Cammarata e San Giovanni Gemini. I militari del nucleo Ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento, insieme ai carabinieri della stazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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